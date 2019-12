A sorpresa Twitter rivela: 'Weathering With You è stato più discusso di Frozen 2'

Non è insolito dire che Weathering With You è stato uno dei titoli più attesi nel panorama mondiale legato all'animazione internazionale. Dopo il successo di Your Name, i riflettori si sono incentrati sull'ultima pellicola di Makoto Shinkai che, anche questa volta, ha ottenuto un nuovo straordinario traguardo.

Dopo aver riscosso un ingente bottino al botteghino italiano, l'ultima fatica di Shinkai ha iniziato a vincere premi uno dietro l'altro, come l'ambito Audiance Award all'Animation Is Film Festival. Lo straordinario successo del lungometraggio, che ha conquistato l'affetto del pubblico orientale e occidentale, ha traghettato il film tra i titoli più discussi su Twitter dell'intero panorama cinematografico mondiale.

Un risultato straordinario, poiché proietta Weathering With You al fianco di opere del calibro di Joker, Il Re Leone (2019) e il mastodontico Avengers: Endgame, quest'ultimo piazzatosi al primo posto. Conquistando la sesta posizione, il film di Makoto Shinkai supera persino l'ultimo colossal di Disney, Frozen 2, confermandosi uno dei titoli più discussi e chiacchierati in tutto il mondo. Ad ogni modo, la lista completa qui segue:

Avengers: Endgame Toy Story 4 Joker Spider-Man: Far From Home Il Re Leone 2019 Weathering With You Capitain Marvel IT Capitolo 2 Star Wars: The Rise of Skywalker Frozen 2

E voi, invece, cosa ne pensate di questo straordinario record per l'animazione nipponica? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.