Sottovalutati! 3 anime della stagione invernale 2024 che meritano una possibilità

L'inverno 2024 degli anime ha visto Solo Leveling confermarsi come miglior serie della stagione, almeno per il momento, ma sono usciti anche altri prodotti che, purtroppo, sono stati incredibilmente sottovalutati. Scopriamoli insieme!

Ishura

Animato dallo Studio Passione (Higurashi no Naku Koro ni Gou e Sotsu), l'adattamento della light novel di Keiso è un isekai che, un po' per il genere di appartenenza, un po' per la lentezza con cui costruisce le fondamenta della storia, è stato completamente ignorato. Non molti sanno però che, dall'episodio 6 in poi, il conflitto tra due regni, alla base dell'opera, si scatena e mette in scena scontri al cardiopalma tra personaggi presentati come di pari livello, elemento che rende imprevedibile l'esito di ogni combattimento. Se quanto detto non vi ha convinto a dargli una chance, vi lasciamo il teaser trailer di Ishura, così che possiate giudicare personalmente se ne vale la pena.

The Weakest Tamer Began a Journey to Pick Up Trash

Un altro isekai, per una stagione che ne è ricca, ma che spesso sposta l'attenzione su prodotti meno meritevoli di questo. Stiamo parlando di un'opera fantasy in cui la protagonista non è il solito personaggio overpowered che, nel giro di poche puntate, sconfigge qualsiasi tipo di avversario gli si pari davanti. Anzi, è una ragazza che cerca semplicemente di sopravvivere e che lo fa, passo dopo passo, senza forzare i ritmi del racconto, con alcune delle animazioni più belle dell'anno corrente.

Mr. Villain's Day Off

Nell'inverno 2024, scarseggiano tristemente gli anime "slice of life", ma Mr. Villain's Day Off riempie fortunatamente questo vuoto. Il protagonista è fondamentalmente il capo di un'organizzazione che ha l'obiettivo di invadere la Terra. Per questo motivo, è a tutti gli effetti un "villain". L'anime, però, non si concentra sulle battaglie per la conquista del pianeta o su duelli psicologici tra i personaggi, bensì sulla quotidianità del personaggio principale che esplora il pianeta azzurro per imparare di più sul mondo che intende far proprio. Le puntate scorrono via in modo piacevole e rilassante, pur scadendo, a volte, nella ripetitività.

Conoscevate questi anime? Quali serie consigliereste a chi cerca qualche perla nascosta? Vi aspettiamo nei commenti!