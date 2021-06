Souboutei Kowasubeshi: il manga dell'autore di Ushio e Tora sta per concludersi

Kazuhiro Fujita è un mangaka famosissimo e che nel corso degli anni ha regalato ai lettori di tutto il mondo diversi titoli importanti. Uno dei più noti è Ushio e Tora, ma con il nuovo anime su Amazon Prime Video anche Karakuri Circus è tornato in voga. Al momento invece il mangaka si sta concentrando su Souboutei Kowasubeshi.

In pubblicazione dal 23 marzo 2016 su Weekly Shonen Sunday, rivista che ha accolto moltissime delle opere di Kazuhiro Fujita, Souboutei Kowasubeshi ha ottenuto un discreto successo con i lettori della rivista, proseguendo per diversi anni. Tuttavia anche questa nuova opera del mangaka sta per giungere alla fine.

Dopo diverse fasi che sembravano far presagire al finale, è arrivato l'annuncio finale: Souboutei Kowasubeshi si concluderà con il volume 25. Considerato che Shogakukan ha già programmato l'uscita di questo volume in Giappone per l'estate, di conseguenza anche su rivista Souboutei Kowasubeshi è davvero alle sue battute finali. Per il momento l'opera non ha ancora ricevuto un anime, diversamente da alcuni degli altri titoli già citati creati dall'autore.

A 57 anni, Souboutei Kowasubeshi potrebbe essere una delle ultime serie lunghe di Kazuhiro Fujita. La storia si concentra sul periodo Taisho, durante il quale in un quartiere di Tokyo era presente una villa misteriosa e in cui avvenivano orrori indicibili.