Soul Calibur: un cosplay di Taki, la cacciatrice di demoni dà inizio al primo round

Distinguendosi per le sue battaglie all'arma bianca, tecniche ma al contempo divertenti, Soul Calibur è una delle migliori saghe di picchiaduro di sempre. A rendere tanto popolare il titolo di Bandai Namco, ormai lontano dalle scene da diversi anni, è anche il cast di protagonisti che il pubblico ancora ricorda con amore.

L'ultimo capitolo della saga risale al 2018, anno in cui fece il suo debutto sul mercato Soul Calibur 6. Negli ultimi tempi, tuttavia, si vocifera di una presunta remaster di Soul Calibur in uscita su Xbox Game Pass e tali rumor hanno riaccesa la passione dei fan verso il franchise.

Per rendere gloria alla saga di picchiaduro nata nel 1995, e che all'epoca sorprese per la sua innovativa grafica in tre dimensioni, la cosplayer Bahamut ha condiviso sui suoi social uno scatto in cui interpreta magistralmente una delle protagoniste presenti sin dal titolo originale.

La saga di Soul Calibur ebbe inizio con Soul Edge, altresì conosciuto come Soul Blade. Tra i dieci personaggi presenti nel titolo troviamo Taki, una kunoichi caccatrice di demoni che agisce con lo scopo di distruggere la Soul Edge.

In questo cosplay di Taki da Soul Calibur troviamo la shinobi con indosso una maschera da Oni mentre solleva la gamba destra per lanciare un poderoso e rapido calcio alto. Con indosso il suo classico costume da ninja color rosso cremisi, impugna la sua lama Rekkimaru.