Soul Eater: in arrivo un'edizione Deluxe per il manga di Ohkubo

Sono ormai passati sei anni dalla conclusioni di Soul Eater, manga scritto da Atsushi Ohkubo e pubblicato da Square Enix sulla pagine della rivista Monthly Shōnen Gangan. Nonostante il tempo trascorso e una sere animata non troppo fortunata, che ha coperto solo una parte della storia, sembrano esserci alcune novità riguardo all'opera.

Dopo la conclusione di Soul Eater, l'autore Atsushi Ōkubo ha realizzato la serie spin-off Soul Eater Not! che si è conclusa nel 2014 dopo la pubblicazione di cinque tankōbon e una serie animata di dodici episodi prodotta dallo studio Bones, lo studio dietro la realizzazione di My Hero Academia, che attualmente sta lavorando a un nuovo film originale.

Inoltre, Square Enix, ha recentemente rivelato che i volumi del manga originale di Soul Eater, riceveranno una nuova edizione Deluxe. Questa nuova edizione, godrà di copertine originali disegnate direttamente dall'autore Atsushi Ōkubo.

Infine, è stato annunciato che il primo volume uscirà, per il mercato giapponese, il prossimo 12 luglio. Non ci resta che sperare che questa nuova edizioni arrivi anche in Italia, mentre vi ricordiamo che il manga di Soul Eater è edito in Italia da Panini Comics, che ha annunciato di recente, il ritorno di Nana: Reloaded Edition, riedizione del famoso manga di Ai Yazawa.