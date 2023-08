Soul Eater, Black Butler e altri manga censurati in alcuni paesi: 'troppo violenti'

Soul Eater, assieme a Black Butler e Assassination Classroom, hanno attirato l'attenzione in alcuni paesi per contenuti "sessualmente espliciti" e "troppo violenti", con la conseguenza di essere eliminati da alcune biblioteche e scuole.

La censura è stata abolita negli Stati Uniti, per questo motivo i dati che sono stati recentemente appresi da una società investigativa che lavora per la stazione televisiva KHOU sono davvero inquietanti.

Il team del canale ha svolto ricerche sui divieti di libri poiché il Texas ne ha visti passare diversi controversi. Durante questo periodo, KHOU scoprì una discrepanza con il Klein Independent School District che coinvolgeva i manga.

il distretto scolastico in questione avrebbe rimosso libri dalle sue biblioteche senza lasciare alcuna traccia, nonostante affermi di aver portato via solo un libro negli ultimi due anni; tuttavia, sembrerebbe che ne siano stati rimossi almeno 3.000.

Sembra che i volumi di Assassination Classroom siano scomparsi insieme a quelli di Black Butler e Soul Eater. La loro rimozione dal Klein Independent School District non è stata spiegata in nessun documento. Quando KHOU ha chiesto un commento, il distretto scolastico ha avuto solo quanto segue da condividere:

"Esaminiamo regolarmente le nostre risorse per allinearle alla legge statale e agli standard educativi e per garantire che tutti i materiali didattici siano adatti all'età e non contengano materiale sessualmente esplicito. Non comprometteremo il nostro impegno nel fornire ai nostri studenti contenuti di alta qualità, dal punto di vista dello sviluppo istruzioni adeguate."

In Texas, tutte e tre queste serie manga sono state bandite in un distretto o nell'altro. Assassination Classroom ha dovuto affrontare un'ondata di divieti negli Stati Uniti poiché i politici hanno affermato che la sua violenta storia incentrata sulla scuola ha una cattiva influenza. Non molto tempo fa, il manga si è trovato bandito in Florida.