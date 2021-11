Soul Eater: Blair in un cosplay oscuro e affascinante della russa Jannet

Sul finire degli anni 2000 ci furono diversi manga che aiutarono il pubblico occidentale ad avvicinarsi a questo mondo. Naruto, ONE PIECE, Bleach e Fairy Tail furono il quartetto trainante, ma non c'erano solo loro. Un altro battle shonen di quegli anni è Soul Eater, che riscosse ampio successo in rete.

La storia della meister Maka Albarn e della sua falce Soul Eater Evans fu un progetto importante per far conoscere ai più giovani europei e americani il mondo dei manga. In questo racconto di Atsushi Okubo, ora alle prese con la fase finale di Fire Force, fu introdotta anche Blair, una strega felina che, quando in forma umana, veste con un abito nero e lungo e un cappello a punta, proprio come una strega. La sua caratteristica principale sono i capelli viola che si attorcigliano in alcuni riccioli sui lati.

Nonostante questa difficoltà, la cosplayer russa Jannet ha deciso di preparare un cosplay di Blair da Soul Eater qualche settimana fa, in occasione di Halloween. Sicuramente adeguata per il periodo, Jannet è riuscita a far risaltare la bellezza del personaggio creato da Atsushi Okubo e nel contempo accentuare l'aura oscura con uno scenario a tinte buie.

Anche Okamiisaya ha preparato un cosplay di Blair di recente, confermandone il grande utilizzo ad Halloween.