Soul Eater compie 15 anni: novità ad aprile e nuova key visual ufficiale

Soul Eater è uno dei titoli più popolari del palinsesto di Studio BONES, un anime ispirato ad un manga di successo e che tanto è stato apprezzato in tutto il mondo. Il capitolo sulla saga si è chiuso da tempo, tuttavia i fan non hanno smesso di sperare di rivedere i personaggi di nuovo all'azione.

In molti sperano in un reboot di Soul Eater, un'ipotesi attualmente soltanto remota ma che stuzzicherebbe la curiosità di tanti appassionati tra cui anche quelli in Italia grazie all'ottimo adattamento nostrano di Dynit. Ad ogni modo, con la giornata di oggi la serie televisiva spegne la sua 15esima candelina, un anniversario che lo studio ha voluto festeggiare.

BONES, infatti, ha condiviso nelle scorse ore una nuova nuova locandina ufficiale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, con le sagome di Maka e Soul Eater Evans. La key visual accompagna l'annuncio da parte dell'azienda di una trasmissione speciale che andrà in onda il 7 aprile in Giappone nel quale verranno svelate novità, presumibilmente legate però soltanto al merchandising piuttosto che ad un nuovo progetto.

E voi, invece, vorreste rivedere il franchise in un nuovo progetto animato? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.