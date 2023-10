Soul Eater ricordato da Megan Thee Stallion: guardate il vestito della star in stile anime

Soul Eater è senza dubbio fra gli anime più popolari al mondo per la sua trama originale e per lo stile iconico del suo creatore Atsushi Ōkubo, autore del manga uscito successivamente Fire Force. Anche se sono passati quasi dieci anni dal suo termine, i fan continuano ad omaggiare la serie e, a sorpresa, anche Megan Thee Stallion.

La talentuosa rapper statunitense non ha mai nascosto al suo pubblico la sua enorme passione per gli anime. Due anni Megan Thee Stallion ci aveva stupito omaggiando Demon Slayer con un fantastico cosplay a tema per celebrare l'uscita del primo film animato della serie.

Molto più recentemente Megan Thee Stallion aveva ricordato Jujutsu Kaisen con una rivisitazione del personaggio di Suzuka. Insomma, la rapper è un'otaku di serie A e oggi, nella giornata di Halloween, ha colto l'occasione per omaggiare un'altra delle sue serie preferite con un look spaziale.

Com'è possibile vedere in calce all'articolo, Megan ha dato ufficialmente vita a Death the Kid di Soul Eater. O meglio, come specifica l'utente che ha repostato il suo fantastico look su X/Twitter, sarebbe meglio chiamarla Death Thee Stallion.

I suoi vestiti rimandano senza dubbio al personaggio di Death e la cura nei minimi dettagli per questo costume è pazzesca. I fan di Soul Eater sono rimasti estremamente stupiti da questo look impeccabile e sembra davvero che Death the Kid sia uscito dalla sua serie animata.