La Soul Society di Bleach finisce tra i banchi di scuola

A scuola non si finisce mai di imparare. Uno studente condivide su Reddit una foto di una lezione di Sociologia in cui appare la famosa Soul Society di Bleach il manga di Tite Kubo, conclusosi qualche anno fa. Diamo un'occhiata insieme a questa divertente foto.

Il sorpreso studente, durante la lezione di Sociologia, ha forse scoperto che il suo professore è un fan di Bleach, visto che l'imponente Soul Society appare nella slide utilizzata dall'insegnante (che trovate in calce a questa notizia) per descrivere un esempio di società. L'imponente cittadella, luogo principale in cui si svolgono le avventure di Ichigo Kurosaki, studente liceale giapponese e shinigami in erba, è la residenza del Gotei 13 l'esercito di shinigami che ha il compito di regolare il flusso delle anime dei morti e di combattere gli Hollow, creature spiritiche che si nutrono di altre anime. Nel primo arco narrativo del manga, Ichigo ed alcuni suoi compagni di classe assaltano la Soul Society per salvare la loro amica Rukia Kuchiki da un triste destino.

Recentemente i fan di Bleach hanno motivo di essere molto felici. Come vi abbiamo mostrato, è in arrivo un nuovo progetto legato a Bleach che verrà svelato durante l'Anime Japan che si terrà il 21 marzo prossimo. Inoltre c'è anche un rumor che vorrebbe in preparazione un OAV di Burn The Witch, one shot di Tite Kubo uscito per la rivista Weekly Shonen Jump.