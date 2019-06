Sound! Euphonium, annunciato un nuovo progetto animato!

Lo studio di animazione in Giappone più celebre per la sua qualità tecnica, nel caso in cui non lo sappiate, si chiama Kyoto Animaton. L'azienda, infatti, è famosa proprio per il suo impianto artistico, che ha reso i suoi titoli vere e proprie punte di diamante dell'animazione, com'è successo per Sound! Euphoinum.

Se non avete idea di che studio si tratti quello che vi abbiamo citato poc'anzi, affettuosamente chiamato anche KyoAni, provate allora a ricordare per un attimo quel gioiello che è Violet Evergarden, l'anime Netflix che abbiamo recensito in un nostro articolo, diventato virale grazie a un livello artistico da far impallidire chiunque. "Cosa significa questo?", potreste chiederci, ma in breve potete aspettarvi da Sound! Euphonium un livello tecnico dallo stesso valore.

Ebbene, dunque, la serie animata adattamento dell'omonima light novel di Ayano Takeda, si sta per arricchire di un nuovo progetto animato che si sommerà alle due precedenti stagioni e ai due film trasmessi nei cinema nipponici negli ultimi mesi. Il nuovo progetto non ha ancora informazioni riguardo al suo format, ma narrerà le vicende di Kumiko ormai giunta al terzo anno, concludendo le sue avventure studentesche nella band del Liceo Kitauji.

Le prime due stagioni, disponibili sottotitolate in italiano su Crunchyroll, narrano le vicende di Kumiko Oumae e Reina Kousaka all'interno della band musicale del liceo Kitauji, famosa nella sua storia per aver partecipato ai migliori concorsi nazionali ma ora fermo a un bivio a seguito di diversi problemi interni. Quale miglior momento per recuperare la storia di Sound! Euphonium?

Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che è da poco disponibile A Silent Voice su Netflix, lungometraggio dello studio Kyoto Animation che ha vinto molti premi nel 2016 grazie al suo fortissimo livello artistico e narrativo.