Sound! Euphonium: in arrivo la terza stagione! Teaser e cast

Kyoto Animation ha svelato un nuovo video teaser e una key visual per Sound! Euphonium e la sua nuova terza stagione in arrivo. Sia il piccolo trailer che l'immagine evidenziano il nuovo personaggio Mayu Kuroe, una studentessa trasferita del terzo anno.

Mayu Kuroe sarà un personaggio cruciale per gli eventi della terza stagione proprio per via della sua personalità e grande abilità nel suonare l'ambito strumento musicale. Il video promozionale, in cui è possibile vedere il nuovo personaggio in azione, è disponibile all'inizio della notizia.

Nel breve teaser, la protagonista dell'opera Kumiko viene attratta dal suono dell'eufonio di Mayu e comincia a correre verso quella direzione, fermandosi non appena incontra la nuova compagna. Un poster promozionale che vede al centro della scena Mayu è disponibile all'interno dell'articolo.

L'anime adatterà il terzo anno di Kumiko al liceo e verrà presentato durante la primavera 2024. L'autrice delle light novel originale Ayano Takeda ha pubblicato la storia del terzo anno di Kumiko al liceo in due volumi di romanzi, con il primo volume reso pubblico ad aprile 2019 mentre il secondo a giugno 2019.

Su cosa si concentrerà questa terza stagione? Nei romanzi, la band vorrebbe ancora una volta ottenere l'oro alle Nazionali. Kumiko è il nuovo presidente della band, con il suo ex fidanzato Shuuichi Tsukamaoto come vicepresidente e Reina Kousaka come tamburo maggiore. Come l'anno precedente, i nuovi studenti del primo anno e quelli trasferiti entrano nella band con le loro peculiarità, la principale delle quali è Mayu Kuroe, una suonatrice di eufonio della Seira Girls School. Mayu è una presenza formidabile nel circuito delle competizioni scolastiche e nell'ex scuola di Sapphire.

Nei giorni precedenti sono stati annunciati un nuovo manga della creatrice di Fruits Basket e la terza stagione di Kimi ni Todoke co-prodotta da Netflix.