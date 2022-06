Sound! Euphonium: Nuovo trailer per la prossima stagione dell'anime di KyoAni

Sono passati diversi anni dall'annuncio dell'anime incentrato sulle vicende di Sound! Euphonium, Kyoto Animation ha quindi condiviso nelle scorse ore le ultime novità riguardo la serie ispirata alla light novel di Ayano Takeda.

In calce alla notizia trovate un breve trailer condiviso sul canale YouTube del famoso studio di animazione, in cui è possibile rivedere la protagonista della serie, Kumiko Oumae, giunta ormai al terzo anno di liceo. Per chi non conoscesse Sound! Euphonium, l'anime racconta la storia della banda del liceo Kitauji, in cui suonano la protagonista insieme alla sua amica Hazuki Kato. Le sorti del gruppo cambieranno per sempre quando il sostituito della loro insegnante cercherà di migliorare la banda per fargli vincere di nuovo i concorsi scolastici.

Secondo quanto viene rivelato nel trailer, la nuova stagione sarà trasmessa nel 2024, mentre il prossimo anno sarà pubblicato un film intitolato "Sound! Euphonium: Ensemble Contest" in versione Blu-ray e che sarà trasmesso in alcuni cinema giapponesi. Se volete rivedere le precedenti stagioni dell'anime, vi segnaliamo che sono presenti nel catalogo di Crunchyroll in versione sottotitolata.

Infine, se siete alla ricerca di altre opere di Kyoto Animation, Anime Factory ha recentmente annunciato l'arrivo di Liz e l'uccellino azzurro, film dello studio di Sound! Euphonium in versione home video per il mercato italiano.