Sousou no Frieren diventa un anime! Arriva l'ufficialità

Sousou no Frieren ha incantato tutti in Giappone. Il manga fantasy a tinte slice of life creato da Tsukasa Abe e Kanehito Yamada ha venduto tanto nonostante non abbia ancora un anime in onda. La spinta propulsiva infatti deriva da tanti premi vinti, come il Premio Culturale Osamu Tezuka, uno dei più prestigiosi.

Tuttavia è da qualche mese che si rincorre una certa voce tra i leaker più importanti della rete. Quella voce ora diventa realtà grazie a un avvistamento sulla copertina del volume 9 del manga. Il rivenditore giapponese Animate ha caricato una foto con questa copertina dove è inserita anche una fascetta promozionale che conferma l'anime di Frieren.

Per ora non ci sono altri dettagli, considerato che Sousou no Frieren è in pausa e lo sarà ancora per qualche settimana, a causa delle condizioni di salute dell'autore che ultimamente ha obbligato il manga di Weekly Shonen Sunday a fare diversi stop. In Italia, J-POP ha preso il largo e continua a pubblicare i tankobon con il nome Frieren: Dopo la fine del viaggio.

Nell'ultimo periodo inoltre Frieren è tra le serie più vendute in Giappone, come confermato dalle famose e affidabili classifiche dell'azienda nipponica Oricon.