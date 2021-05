Sousou no Frieren sempre meglio in Giappone: raggiunta quota 2,5 milioni di copie stampate

Sousou no Frieren, lo splendido shonen fantasy di Abe Tsukasa e Yamada Kanehito, ha recentemente superato le 2,5 milioni di copie in circolazione con i primi 4 Volumi, diventando una delle opere di maggiori successo di Weekly Shonen Sunday. Il fumetto arriverà presto in Italia con J-Pop Manga.

Sousou no Frieren racconta la storia di Frieren, una maga elfa molto riservata e apparentemente apatica, di ritorno con un gruppo di eroi dopo aver sconfitto il Re Demone. Terminata la missione il gruppo si separa e si dà appuntamento in futuro, ma cinquant'anni dopo, Frieren si accorge che quasi tutti componenti del gruppo sono deceduti a causa dell'avanzare dell'età, problema che lei - in quanto elfa - ma non si era mai posta. Affranta per non essere riuscita a conoscere meglio i suoi vecchi amici, la maga si mette in viaggio per raggiungere il luogo nel quale riposano le anime dei defunti, in modo da poter parlare nuovamente con loro.

Sousou no Frieren è serializzato sul settimanale di Shogakukan Weekly Shonen Sunday, di cui è anche l'opera di maggior successo insieme al solito Detective Conan e alle apprezzatissime romcom Komi Can't Communicate e Tonikaku Kawaii. Il manga conta 50 capitoli pubblicati e un quinto Volume in uscita a luglio, e nell'ultimo anno ha conquistato il Premio Manga Taisho 2021 e l'ultimo Premio Culturale Osamu Tezuka.

E voi cosa ne pensate? Recupererete Sousou no Frieren una volta annunciata la data d'uscita in Italia? Ditecelo nei commenti!