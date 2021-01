Sousou no Frieren è il nuovo successo di Shonen Sunday: popolarità in vendite e in rete

Negli ultimi anni sono arrivati molti manga che poi si sono ritagliati una fetta di successo, ma pochi di questi provenivano da Weekly Shonen Sunday. La rivista può sempre contare sul successo e progetti di Detective Conan, ma ha pochi altri titoli che riescono davvero ad affermarsi nel mondo dei manga. Quest'anno però ha trovato Sousou no Frieren.

In pubblicazione dal 28 aprile 2020, Sousou no Frieren è un manga disegnato da Tsukasa Abe e scritto da Kanehito Yamada (già autore di Nanashi wa Ittai Dare deshou? e Bocchi Hakase to Robot Shoujo no Zetsubouteki Utopia). Il duo di mangaka ha deciso di gettarsi in una storia atipica, proponendo una protagonista elfa alle prese con un viaggio in un mondo fantasy e che oscilla spesso tra dramma e comicità, aggiungendo avventura e slice of life.

La storia di Sousou no Frieren ha conquistato subito i lettori giapponesi di Weekly Shonen Sunday, con la rivista che ha dovuto rispondere al successo straripante con tante pagine a colori e copertine, oltre alle stampe di numerosi volumi. La Shogakukan ha infatti rivelato che i primi tre volumi di Sousou no Frieren hanno ricevuto una tiratura totale di 550.000 copie: 190.000 per il primo e 180.000 per il secondo e il terzo. Un numero davvero elevato per la rivista, considerato che gli autori sono praticamente sconosciuti e la storia non ha neanche un anno.

Ma la popolarità di Sousou no Frieren è arrivata anche in occidente, con i capitoli del manga che sono molto letti e discussi sui social più popolari come Reddit e Twitter. Non a caso, su Myanimelist ha una media di voti superiore all'8,50, un valore molto alto per una serie appena cominciata. Sembra quindi che Weekly Shonen Sunday abbia trovato un altro manga su cui puntare in futuro e che continua a crescere uscita dopo uscita.

