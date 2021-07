Sousou no Frieren è un successo: il manga raggiunge quota 3,5 milioni di copie stampate

Negli ultimi cinque anni abbiamo iniziato ad assistere ad una vera e propria epoca d'oro dei manga, con decine di opere in grado di registrare vendite eccezionali anche senza l'ausilio di un adattamento anime. Tra queste è impossibile non citare l'ottimo Sousou no Frieren, un manga la cui crescita ha sorpreso tutti, a partire dall'autore Abe Tsuka.

Sousou no Frieren è stato lanciato il 28 aprile 2020 su Weekly Shonen Sunday, e ha immediatamente sorpreso i lettori grazie a una storia matura e una protagonista decisamente carismatica. Il manga è stato definito un successo sin dai primi mesi di serializzazione, e solo lo scorso 19 maggio Shogakukan aveva confermato che l'opera vantava oltre 2,5 milioni di copie in circolazione con appena 4 Volumi.

Oggi, 2 luglio 2021, è stato annunciato che le copie in circolazione sono diventate 3,5 milioni, un risultato sorprendente se consideriamo che il Volume 5 non è ancora andato in stampa. Il manga sta quindi viaggiando ad una media di poco meno di un milione di copie stampate al mese, e sicuramente il 16 luglio, data d'uscita del quinto Volume, le vendite cresceranno ancora.

Sousou no Frieren è, al momento, il manga con le migliori vendite mensili di Shogakukan, non male se consideriamo la competizione di Detective Conan e Komi Can't Communicate. Il fumetto arriverà presto in Italia con J-Pop Manga.