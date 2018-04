Souten No Ken Regenesis: due personaggi inediti per l'anime remake de Le Origini del Mito

Souten No Ken Regenesis, l'anime remake di Ken il Guerriero - Le origini del Mito, esordirà nei prossimi giorni sulle TV nipponiche: per l'occasione, lo staff di produzione ha svelato due nuovi personaggi inediti, dei quali abbiamo le immagini che ne ritraggono il character design.

I due nuovi personaggi di Souten No Ken Regenesis, inediti rispetto all'anime classico di cui la nuova serie di Polygon Pictures è remake, si chiamano Himuka e Shimeon Nagit. Saranno doppiati, rispettivamente, grazie alle voci di Rikiya Koyama e Tomokazu Sugita.

Di seguito la sinossi della nuova serie remake di Ken il Guerriero: Le Origini del Mito, opera prequel del ben più celebre Hokuto No Ken:

Il 62° successore dell’Hokuto Shinken, Kenshiro Kasumi, ha lasciato Shanghai e si trova in un’Indonesia avvolta dagli intrighi. Per i suoi ponyo e per la sua amata Yù-Líng, tornerà ancora una volta ad usare il pugno di Hokuto! Mentre l'esercito olandese va alla ricerca del "Catalogo della speranza", nell'ombra si muove una misteriosa organizzazione che pratica un'arte marziale sconosciuta.

Souten No Ken Regenesis esordirà sui circuiti televisivi nipponici il prossimo 10 aprile. In Giappone, per il 27 giugno 2018, è stato annunciato anche il primo box Blu-Ray della serie, che includerà 6 episodi.