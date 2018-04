Souten No Ken Regenesis: ecco il video delle sigle del nuovo anime di Ken il Guerriero

In questi primi giorni di aprile, in Giappone, debutta, il nuovo anime remake di, serie prequel dell'opera originale sulle avventure di Kenshiro. Ammiriamo, nei video sottostanti, le sigle di apertura e chiusura dell'anime, con il primo episodio andato in onda in terra nipponica.

Souten No Ken Regenesis porterà a compimento l'opera prequel originale, rimasta ad oggi incompiuta: l'anime ripercorrerà, dall'inizio, le gesta di Kenshiro Kasumi, 62° discendente della Scuola di Hokuto, ed è prodotto da Polygon Pictures (Blame!, Godzilla: Il Pianeta dei Mostri, Ajin: Demi-Human) sotto diretta supervisione di Tetsuo Hara, uno dei creatori dell'opera originale.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale del nuovo anime su Ken il Guerriero.

Il 62° successore dell’Hokuto Shinken, Kenshiro Kasumi, ha lasciato Shanghai e si trova in un’Indonesia avvolta dagli intrighi. Per i suoi ponyo e per la sua amata Yù-Líng, tornerà ancora una volta ad usare il pugno di Hokuto! Mentre l'esercito olandese va alla ricerca del "Catalogo della speranza", nell'ombra si muove una misteriosa organizzazione che pratica un'arte marziale sconosciuta.

In attesa di guardare e giudicare i primi episodi di questa nuova serie, vi abbiamo proposto la recensione della serie TV classica di Hokuto no Ken: l'avete già letta? E conoscevate già la serie originale di Souten No Ken?