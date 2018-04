Souten No Ken Regenesis: un'iniziativa in Giappone festeggia i 35 anni di Ken il Guerriero

In questi giorni, in Giappone, la città di Chiba collabora con il franchise di Ken il Guerriero (Hokuto No Ken) per celebrare i 35 anni del franchise, che corrispondono anche ai 900 anni del fondatore del clan Chiba, ovvero Chiba Tsunetane.

Molti si chiederanno quale possa mai essere il collegamento tra l'antichissimo clan Chiba e il franchise di Ken il Guerriero: ebbene, la storica famiglia giapponese aveva un legame simbolico con la stella polare. Cultori della religione Hokushin Shinko, i cui dogmi hanno individuato nella stella una divinità chiamata Myoken, attraverso i secoli il clan Chiba ha tramandato la credenza che essa unificasse i rami dell'albero genealogico della famiglia.

I fan di Ken il Guerriero - Hokuto No Ken sapranno bene che la Stella Polare - insieme alla costellazione del Grande Carro - ha un significato importante anche per l'opera di Buronson, Nobuhiko Horie e Tetsuo Hara: la Stella del Nord, infatti, guida i comandamenti della Divina Scuola di Hokuto. Per l'occasione, quindi, la stazione di JR Kaihimmakuhari di Chiba ospiterà la grafica di Souten No Ken Regenesis, anime remake di Souten No Ken (Ken il Guerriero: Le Origini del Mito), ovvero l'opera prequel di Hokuto No Ken. L'iniziativa durerà fino al 31 marzo 2019, ma dopo questa data ci saranno altri progetti.

Intanto, Souten No Ken Regenesis ha debuttato oggi sui circuiti televisivi giapponesi. Seguirete il nuovo anime a cura di Polygon Pictures?