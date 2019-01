Souten No Ken Regenesis, Yamato Video annuncia il doppiaggio di Ken il Guerriero

La serie animata ispirata al manga Ken il Guerriero: Le Origini del Mito, edito in Italia da Planet Manga, uscita nel 2018 e trasmessa daMan-Ga nella versione in lingua originale sottotitolata, ora si unisce ai al ricco repertorio dei titoli doppiati proposti da Yamato Video.

Attraverso la pagina Facebook ufficiale, Yamato Video ha annunciato con entusiasmo l’inizio del doppiaggio italiano di un’altra serie, per la precisione di Souten No Ken Regenesis (titolo italiano Ken il Guerriero Le Origini del Mito – ReGenesis). Per tale lavoro è stato scelto un cast di doppiatori che abitualmente presta le proprie voci alle produzioni per il cinema. Potremmo definirlo di primissimo livello e, secondo quanto riportato, questo è solo l’inizio…non resta che aspettare!

Secondo alcuni commenti riportati sotto il video, visibile in calce all'articolo, è stato inoltre rivelato che non è l’unica serie in fase di doppiaggio, e che stanno contrattando con un canale televisivo per trasmettere le serie.

Ricordiamo che Souten No Ken Regenesis, è la continuazione di Ken il guerriero - Le origini del mito (titolo adattato dall'italiano di Souten no Ken), realizzata dallo studio d'animazione Polygon Pictures (il film Knights of Sidonia, Blame!, Godzilla: Kaijuu Wakusei) e diretta da Yoshio Kazumi l'anno scorso. L'anime in versione sottotitolata viene trasmesso in prima TV sul canale televisivo Man-Ga ogni lunedì alle 22:45.