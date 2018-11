Space Battleship Yamato 2202: ecco il trailer del settimo film, 'Shinsei-hen'

Il sito web ufficiale di Space Battleship Yamato 2202, conosciuto in Giappone col titolo di Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi, ha diffuso online un trailer del settimo e ultimo film della serie, intitolato 'Shinsei-hen' (ovvero 'Nova Chapter).

Il film sarà trasmesso in 35 sale cinematografiche giapponesi a partire dal 1 marzo 2019 e, così com'è avvenuto per i precedenti episodi della serie, gli spettatori potranno acquistare anche un'edizione limitata Blu-Ray, mentre le normali versioni home video BD e DVD saranno diffuse il 26 aprile prossimo.

Il sesto film di Space Battleship Yamato 2202, il precedessore di quello di cui vi stiamo parlando, ha debuttato in suolo nipponico poche settimane fa, per la precisione il 2 novembre 2018, mentre in precedenza (il 5 ottobre scorso) aveva esordito in TV anche la serie ispirata al progetto.

Per quanto riguarda gli altri capitoli, il primo intitolato Kochi-hen (Starting Chapter) uscì a febbraio 2017; il secondo, Hasshin-hen (Departure Chapter) esordì a giugno 2017. Il terzo, Junai-hen (Pure Love Chapter) ha visto la luce a ottobre 2017; il quarto, Tenmei-hen (Karma Chapter) è invece di gennaio 2018; il quinto lungometraggio, Rengoku-hen (Purgatory Chapter) risale infine a maggio 2018.

La serie è un sequel di Space Battleship Yamato 2199, basata sull'originale Corazzata Yamato (il titolo italiano dell'opera) di Leiji Matsumoto.