Space Battleship Yamato 2205 debutterà il prossimo inverno

In occasione di un evento musicale andato in scena lunedì scorso, lo sceneggiatore e compositore di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2022 - Harutoshi Fukui - ha rivelato che il sequel diretto (Space Battleship Yamato 2005: A New Journey) sarà disponibile in Giappone a partire dal prossimo inverno.

Inoltre, egli ha affermato che il progetto metterà in scena una "piccola, decisiva battaglia". Lo stesso Fukui (Capitan Harlock 3D, Gundam UC, Yamato 2202) tornerà a occuparsi della sceneggiatura e della composizione musicale della serie, mentre Shoji Nishizaki (figlio del co-creatore della serie Yoshinobu Nishizaki) rivestirà il ruolo di produttore esecutivo.

Per quanto riguarda gli altri membri dello staff che ritorneranno dal precedente lungometraggio, citiamo Hideki Oka per gli script, Nobuteri Yuki nel ruolo di character designer, Junichiro Tamamori, Yasuchi Ishizu e Mika Akitaka (Mobile Suit Gundam: The Origin, Strike the Blood) cureranno il design dei mecha. Akira Myagara contribuirà alla stesura del comparto musicale.

Nobuyoshi Habara ritornerà alla direzione del progetto presso lo studioMOTHER.

La corazzata Yamato è una serie che nasce dall'estro di Leji Matsumoto, e che nel tempo ha dato vita a ben tre stagioni andate in onda tra il 1977 e il 1983. Space Battleship Yamato 2205: a New Journey costituisce l'ottava pellicola del franchise, e sarà ambientato tre anni dopo gli eventi del suo precedessore.

I primi nove minuti di Star Blazers Battleship Yamato 2202 sono disponibili sul canale Youtube della produzione.