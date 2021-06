Space Battleship Yamato 2205 si mostra finalmente con un primo spettacolare trailer

Sul sito web di Star Blazers: Space Battleship Yamato è stato pubblicato il primo trailer di Space Battleship Yamato 2205, terzo film della serie di remake ispirati alle pellicole degli anni Settanta di Leiji Matsumoto. Il teaser trailer mette in evidenza il ritorno di Abelt Dessler.

L'ambizioso progetto di riportare in auge una delle serie più iconiche degli anni Settanta è cominciato nel 2012 con Space Battleship Yamato 2199, a cui, cinque anni dopo, ha fatto seguito Space Battleship Yamato 2202. Dopo quattro anni da quel sequel, è ora il turno del terzo film di questa nuova serie, Space Battleship Yamato 2205.

In uscita l'8 ottobre in Giappone, questo film si mostra per la prima volta in un fantastico trailer pubblicato sul canale ufficiale di BANDAI Namco. Questa terza iterazione del remake è ambientata tre anni dopo la guerra con l'Impero della Cometa Bianca. Kodai ora è al comando della corazzata Yamato, sulla quale vi è un nuovo equipaggio pronto ad affrontare un'altra battaglia.

Esattamente come avvenuto come per i precedenti film, contemporaneamente all'uscita nelle sale Space Battleship Yamato 2205 verrà distribuito in una speciale edizione Blu-Ray Disc. Come già annunciato, a questo terzo film ne seguirà un altro, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. Andiamo alla scoperta di tutte le informazioni trapelate finora di Space Battleship Yamato 2205.