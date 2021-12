Space Battleship Yamato 2205: la seconda parte del film si mostra con un teaser

Il sito web ufficiale per i moderni remake dell'anime Star Blazers: Space Battleship Yamato ha recentemente pubblicato un nuovo trailer per il film di prossima uscita, Space Battleship Yamato 2205: The New Voyage Part 2: Stasha.

La seconda delle due pellicole del progetto remake debutterà nei cinema giapponesi il 4 febbraio 2022, e in attesa della premiere, su YouTube è stato diffuso un breve, ma significativo teaser. Questo, farà da seguito al primo lungometraggio uscito in Giappone l'8 ottobre, di cui potete vedere un trailer inedito in un nostro precedente articolo. In contemporanea all'uscita cinematografica, Space Battleship Yamato 2205: The New Voyage Part II sarà disponibile all'acquisto in un'edizione speciale Blu-ray Disc.

Nel cast giapponese della seconda parte, faranno il loro ritorno i doppiatori Daisuke Ono, Houko Kuwashima, Houchu Ohtsuka e Koichi Yamadera, rispettivamente voci di Susumu Kodai, Yuki Mori, Shiro Sanada e Ablt Dessler.

I due film che compongono Space Battleship Yamato 2205 si rifanno allo speciale televisivio del 1979 Space Battleship Yamato: The New Voyage. Tre anni dopo la guerra con l'Impero della Cometa Bianca, Kodai è al comando della corazzata Yamato insieme a un nuovo equipaggio. Una nuova battaglia aspetta gli uomini della nave spaziale. Vi lasciamo ad altre informazioni sul film in due parti Space Battleship Yamato 2205.