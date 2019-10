Space Battleship Yamato 2205: svelata la finestra di lancio della pellicola

Il sito web ufficiale dedicato al franchise Space Battleship Yamato ha ufficialmente annunciato a tutti i suoi fan che il sequel del film animato Space Battleship Yamato 2202, intitolato Space Battleship Yamato 2205: A New Journey, vedrà la luce nelle sale nipponiche nell'autunno del 2020.

La produzione s'identifica come l'ottava pellicola dedicata al brand ed è il seguito di Space Battleship Yamato 2202 - di cui è stato anche rilasciato un trailer da parte dello staff -, con gli eventi che come facilmente intuibile dal titolo prenderanno il via tre anni dopo quanto avvenuto nell'opera cinematografica precedente. La produzione vedrà il ritorno di Shugo Chara come director, Shoji Nishizaki come executive producer e Harutoshi Hukui in qualità di sceneggiatore, personalità che già ebbero modo di lavorare alle pellicole precedenti.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, La corazzata Yamato è un anime concretizzatosi grazie al lavoro di Leji Matsumoto e che ha visto il sopraggiungere di tre stagioni andate in onda tra il 1977 e il 1983. L'opera era stata inizialmente intitolata "Nave asteroide Icaro" e avrebbe dovuto un equipaggio composto da adolescenti in viaggio tra le stelle per trovare il pianeta Iskandar, il tutto utilizzando un asteroide, ma quanto realizzato fino a quel momento venne in buona parte scartato quando Matsumoto si aggiunse allo staff che stava lavorando sul progetto.