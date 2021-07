Space Battleship Yamato 2205 torna a mostrarsi con un teaser inedito

Poche settimane fa era stato pubblicato il primo trailer di Space Battleship Yamato 2205, una breve clip che portava i fan alla scoperta della prima delle due pellicole in arrivo. Ora, quel trailer è stato aggiornato e rimaneggiato con l'aggiunta di scene inedite.

Il nuovo teaser pubblicato sul sito web ufficiale dei remake di Star Blazers: Space Battleship Yamato non è nient'altro che una versione estesa del primo trailer pubblicato a metà giugno. A quella clip sono stati aggiunti dodici secondi di scene inedite, per un totale di 43 secondi di filmato.

Ispirato allo speciale televisivo del 1979 Space Battleship Yamato: The New Voyage, la storia è ambientata tre anni dopo la fine della guerra con l'Impero della Cometa Bianca. Kodai è ora il comandante della corazzata Yamato, e alla guida di un nuovo equipaggio è pronto ad affrontare un'altra battaglia.

Il film, che vedrà Nobuyoshi Habara tornare alla direzione presso lo studioMOTHER, debutterà nelle sale cinematografiche giapponesi l'8 ottobre. In contemporanea all'uscita nei cinema, esattamente come avvenuto per i film precedenti della serie remake, ossia Space Battleship Yamato 2199 e Space Battleship Yamato 2202, arriverà un'edizione speciale in versione Blu-ray Disc. In attesa di un vero nuovo trailer, ecco alcuni dettagli su Space Battleship Yamato 2205.