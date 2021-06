Space Battleship Yamato 2205, ufficiale: il primo dei due film sequel arriverà ad ottobre

Il sito web ufficiale di Space Battleship Yamato rivela che il progetto cinematografico Space Battleship Yamato 2205 debutterà l'8 ottobre 2021 nei cinema giapponesi, con la prima delle due pellicole che comporranno il sequel di Space Battleship Yamato 2202. Il sito conferma anche che l'edizione home video arriverà in tempi brevissimi, e più precisamente nel mese di novembre.

Per chi non fosse ferrato sull'argomento, ricordiamo che il nuovo lungometraggio fa parte di una serie di remake ispirati alle pellicole originali di Leiji Matsumoto, distribuite in Giappone da fine anni '70 ai primi anni 2000. Il primo film della serie remake è stato distribuito nel 2012 con il titolo Space Battleship Yamato 2199, mentre il secondo è arrivato nel 2017, con il titolo Space Battleship Yamato 2202.

Space Battleship Yamato 2205 è il terzo film della serie e sarebbe dovuto uscire nell'inverno del 2020, ma a quanto pare il Covid-19 ha rallentato la produzione e costretto i ragazzi di Studio Xebec al rinvio. Oggi abbiamo finalmente la data di uscita della prima delle due parti che comporranno il lungometraggio, mentre non si sa ancora nulla per quanto riguarda la seconda parte. In tutti i casi, l'attesa non dovrebbe protrarsi per più di due o tre mesi.

La produzione torna al completo anche per questo film, con tutti i doppiatori pronti a riprendere i propri ruoli. In calce potete dare un'occhiata al nuovo poster del film.

