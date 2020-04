Lo spadaccino Zoro usa la tecnica del Susanoo in una imponente fanart

Nel mondo degli anime e dei manga non è inusuale trovare spesso illustrazioni e fan art che uniscono due o più universi narrativi appartenenti a serie prettamente differenti. Di recente un fan ha immaginato il potente spadaccino dei Mugiwara della serie ONE PIECE , Zoro, mentre utilizza la tecnica del Susanoo, peculiare del clan Uchiha di Naruto

Come potete vedere nell'immagine riportata in fondo alla pagina, l'utente @mmruchiha ha voluto estendere le già incredibili abilità di Zoro, primo vero membro, dopo naturalmente il capitano Monkey D. Luffy, ad entrare nella ciurma di Cappello di Paglia. Dopo più di 970 capitoli e 920 episodi, abbiamo visto moltissime volte le lo spadaccino all'azione, diventando anche il protagonista di alcune delle scene più toccanti e intense dell'epopea piratesca di Eiichiro Oda.

Il design scelto dal fan per ricreare Zoro è un'unione tra quello prima e dopo del salto temporale, con la storica bandana e la cicatrice sull'occhio sinistro. L'autore del disegno, forse proprio riferendosi a quell'occhio chiuso, ha pensato di rendere Zoro ancora più temibile come avversario, donandogli la possibilità di usare Susanoo, il Valoroso Dio delle Tempeste, formato dal chakra dei possessori di Sharingan Ipnotico, di cui vediamo solo un braccio pronto a sollevare un'immensa spada.

Di sicuro si tratta di un simpatico omaggio a due shōnen che hanno definito la categoria, in maniera differente, negli ultimi 20 anni. Ricordiamo che l'episodio 929 di ONE PIECE si è mostrato in un trailer, e che per ONE PIECE Magazine 9 ci sarà una collaborazione tra Oda e Horikoshi, autore di My Hero Academia.