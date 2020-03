Uno spaventoso cosplay di Cell di Dragon Ball Z spaventa i fan

Cell è un personaggio molto amato dai fan di Dragon Ball, nonostante sia uno dei malvagi che Goku e gli altri personaggi si trovano a dover affrontare nelle loro avventure. Vediamo come può essere spaventoso il personaggio con un cosplay ben riuscito.

Sul suo profilo Instagram, la cosplayer itlookslikekilled ci mostra il prima e il dopo la "trasformazione" in Cell, come potete vedere nella foto in calce alla notizia. Il risultato è davvero ottimo, perchè il cosplay è davvero inquietante, mostrandoci la prima forma del personaggio di Cell ricca di dettagli e realistica. Freezer potrà anche essere il cattivo più rappresentativo di Dragon Ball e quello più sfruttato tanto da averlo rivisto come uno dei protagonisti in Dragon Ball Super, ma Cell riusciva ad essere forse più inquietante visto che nella serie prosciuga letteralmente gli abitanti di intere cittadine, lasciando a terra solo gli abiti e assorbendo poi C17 e C18. Senza contare che a causa sua Goku perde la vita per salvare l'umanità.

Voi cosa ne pensate del personaggio di Cell? Vorreste rivederlo in azione in futuro? Fatecelo sapere nei commenti. A causa dell'emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo, la Toei ha rimandato il tour musciale di Dragon Ball che avrebbe dovuto tenersi al "Rosemont Theatre" di Chicago, Illinois, per poi arrivare in svariate città europee. Per allietarvi vi mostriamo questo artwork del Art Director di God Of War di Majin Bu e il mago Babidi.