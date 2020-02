Ecco uno spaventoso e inquietante cosplay di Izuku Midoriya

La serie di My Hero Academia ha da poco compiuto i cinque anni dalla sua prima pubblicazione sulla rivista Weekly Shonen Jump, e nel corso di questo tempo abbiamo visto il piccolo Midoriya crescere e diventare uno degli aspiranti Heroes più promettenti, ereditando il potere di All Might.

Il protagonista è stato infatti in grado, attraverso l'impegno e la tenacia, mostrati sin dai primi capitoli, di migliorare tutte le sue abilità grazie ai corsi della Yuei, e soprattutto alle continue minacce derivate dall'Unione dei Villain e dalla Shie Hassaikai.

Ciò che comunque ha conquistato i fan è l'aspetto sia sensibile che deciso del giovane Deku, che finora non si è mai tirato indietro di fronte a qualsiasi difficoltà. Tuttavia ci sono molti detrattori del personaggio come della serie, data la presenza di elementi che potrebbero sembrare sciocchi o eccessivi, come facce contorte in diversi modi, e naturalmente il soggetto principale è proprio Midoriya.

Qualsiasi lettore di manga è abituato a vedere i proprio personaggi preferiti rivisitati dall'autore o da altri fan in espressioni più o meno adatte al contesto, ma è parte di questo medium da molto tempo. Infatti l'utente @ainturwaifu ha voluto rappresentare Deku, seguendo uno stile forse troppo realistico, con l'inquietante, seppur fedele, cosplay che potete vedere nel post in calce alla notizia.

Ricordiamo che attualmente la quarta stagione di My Hero Academia è all'episodio 18 e che nella preview del prossimo continua l'allestimento del Festival Culturale.