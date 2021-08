Spawn: Image Comics riscrive la storia, 500mila preordini per King Spawn #1

Dopo le straordinarie vendite del volume one shot Spawn's Universe, che hanno abbondantemente superato le 200mila copie, Image Comics si prepara per un altro record estremamente importante sia per la sua posizione, di eterna terza classificata dopo le giganti Marvel Comics e DC Comics, sia per l'intero settore dei comics americani.

Le richieste per il primo volume della nuova serie King Spawn hanno infatti raggiunto un traguardo impressionante, arrivando a far registrare alla casa editrice ben 497mila preordini. Un risultato del genere è insolito per il mercato dei fumetti statunitensi, ed è stato riconosciuto immediatamente come "il più alto raggiunto da una nuova serie mensile di supereroi negli ultimi 25 anni del settore dei comics".

"I numeri che abbiamo ottenuto sono stati molti più elevati rispetto a quanto mi aspettassi. Con delle vendite che ora hanno un impatto storico sulla nostra industria." così ha commentato il presidente della Image Comics, nonché autore originale di Spawn, Todd McFarlane, continuando: "Questo prova che il personaggio di Spawn e il mondo in cui avvengono le sue storie continuano ad essere apprezzati dai lettori, a quasi 30 anni di distanza da quando lo ideai."

McFarlane si è poi soffermato sul significato, o ciò che rappresenta per lui, un risultato del genere: "Ma la cosa più importante per me è sapere che King Spawn diventerà un altro esempio di comunità creativa che si può avere al di fuori delle due giganti, Marvel e DC Comics. Ogni storia che dimostra che puoi crearti una carriera da solo, spero che possa essere d'ispirazione a molte persone talentuose."

Ricordiamo che King Spawn #1 uscirà il 25 agosto 2021, e vi lasciamo alla fantastica cover di dedicata a Chadwick Boseman, firmata da McFarlane.