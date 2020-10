Spawn: McFarlane dedica la cover del volume 311 al compianto Chadwick Boseman

Come stanno facendo diversi autori all'intero della Marvel Comics, anche Todd McFarlane, uno dei fondatori e l'attuale presidente della Image Comics, ha voluto dedicare una cover speciale di Spawn a Chadwick Boseman, attore che ha interpretato Black Panther nel MCU, e che è venuto a mancare il 28 agosto scorso a causa di un tumore.

McFarlane ha voluto disegnare personalmente la splendida immagine che potete trovare in fondo alla pagina, e il celebre autore lo ha fatto sia per ricordare un attore dal grande talento sia per sottolineare l'importanza che Boseman ha avuto nel portare su schermo un supereroe che in precedenza era semi sconosciuto alla maggior parte degli spettatori di cinecomic.

McFarlane ha commentato la scelta di dedicare la cover del numero 311 della serie regolare di Spawn a Boseman con le seguenti parole: "Se consideriamo la quantità di personaggi marginali che vengono considerati dei veri supereroi nell'industria odierna del fumetto americano, penso che sia appropriato che un personaggio ormai conosciuto come Spawn renda omaggio ad un uomo che ha avuto un impatto così potente nel dare forma ad un supereroe come T'Challa. Chadwick Boseman è una persona che ha perfezionato le sue capacità e si è creato una carriera sfruttandole. Ha combattuto contro il suo stesso corpo, mostrando la sua vera forza. Dovremmo tutti ammirare quello che Chadwick ha condiviso con noi."

Ricordiamo che è finito all'asta uno dei primi disegni firmati da McFarlane, e vi lasciamo al ritorno di un personaggio in Spawn.