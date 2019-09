Spawn: un nuovo personaggio si aggiunge alla serie

Continuano le notizie dedicate all'opera creata da Todd McFarlane: dopo aver visto il nuovo design di Spawn, scopriamo che nel numero 300 della collana di fumetti omonima si è aggiunto un nuovo personaggio al cast della serie.

Stiamo parlando di She-Spawn, alter ego di Jessica Priest. Come ricorderete il suo personaggio è apparso nel numero 61 di Spawn, dove avevamo scoperto che era stata lei a uccidere Al Simmons e a dare il via alla sua storia. Questo per via di alcune dispute legali tra l'autore della serie e alcuni suoi collaboratori, che hanno costretto Todd a cambiare il personaggio di Chapel, vero killer del protagonista.

Nel corso della storia, vediamo la ragazza trovare il suo amico Nyx ormai in fin di vita, ma per sua fortuna Jessica Priest entra in possesso di un libro di magia, che le permette di tentare un rituale di resurrezione. Non sappiamo ancora l'esito, ma alla fine scopriamo che la giovane donna ha sostituito Nyx nel suo ruolo, diventando lei stessa She-Spawn. Non sfuggirà ai lettori della serie l'ironia di far diventare una persona chiamata Priest un essere dai poteri infernali.

Riguardo il film dedicato al personaggio creato dall'autore canadese, Todd McFarlane ha dichiarato che film di Spawn è quasi pronto, manca solo un accordo con uno studios di Hollywood.