Spawn: perché non esistono Lego o Funko Pop del personaggio? Risponde McFarlane

l'autore di Spawn, Todd McFarlane, in occasione di un'intervista di Comicbook.com ha rivelato i motivi per cui non sono presenti sul mercato Funko Popo o produzioni Lego riguardanti il personaggio della Marvel:

"Credo che, probabilmente, non vogliano vendere giochi incentrati su personaggi infernali ai bambini di 6 anni e alle mamme."

L'autore ha dichiarato di aver ricevuto in passato dei contatti da entrambe le aziende, ma durante la discussione sono emerse numerose discordanze che non hanno permesso il raggiungimento di un accordo consensuale:

"Ho già raccontato questa storia, è ciò che è successo agli inizi di Image Comics. Avevamo incominciato la pubblicazione di Spawn ed era diventato rapidamente il fumetto numero nelle classifiche di vendita. Tutti si fecero avanti, diverse persone che si occupavano di prodotti per bambini vennero da me. Poi, diedero una letta ad un paio di numeri e mi dissero "Wow, non dovremmo mettere questo canguro sul nostro pigiamo da canguro. E' roba infernale".

Per ciò che riguarda la produzione dei Funko Pop, anche in questo caso le problematiche sono state le medesime. C'è stato un timido approccio da parte della casa di produzione, ma la risposta dell'autore è sempre è stata negativa:

"Sì, mi hanno contattato un paio di volte ma sono ricaduto sempre sulle stesse questioni. Potrei realizzare qualcosa di carino in plastica, ma non sarebbe un Funko Pop! Non posso farlo, ma sì, sono stato interpellato, la mia risposta però è stata negativa."

Nel corso dell'intervista, Todd Macfarlane ha rivelato di aver realizzato una nuova produzione animata di Spawn. Nel frattempo, grazie allo straordinario successo di Joker, le riprese del live-action di Spawn avranno inizio quest'anno.