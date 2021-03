Spawn's Universe: tutti i dettagli sul nuovo fumetto di Todd McFarlane

Nel mese di giugno l'autore Todd McFarlane lancerà Spawn's Universe, inedita serie a fumetti che getterà le basi per un nuovo universo interconnesso. Il primo volume Inizierà la "costruzione del mondo" e includerà magnifiche illustrazioni realizzate dall'artista Jim Cheung.

Spawn's Universe #1, in arrivo nei negozi di fumetti a partire dal 30 giugno, avrà un set di ben quattro copertine variant, ognuna delle quali mostra uno dei personaggi più importante dell'universo di Spawn. Le cover sono realizzate da artisti del calibro di J. Scott Campbell e Brett Booth.

Questo nuovo fumetto è un numero one-shot di ben 52 pagine che include quattro storie incentrate su quattro diversi alter-ego: Spawn, She-Spawn, Medieval Spawn e Gunslinger Spawn. Spawn's Universe preparerà i lettori all'arrivo di tre nuovi spin-off, King Spawn, Gunslinger Spawn e The Scorched. Questi tre titoli debutteranno entro la fine del 2021.

"Ho aspettato quasi 30 anni per arrivare a questo momento", ha affermato McFarlane in vista del lancio. "Non vedo l'ora di mostrare ai lettori tutte le idee folli nella mia testa". Con questo nuovo arrivo, il mondo di Spawn cambierà per sempre.

Nel frattempo, Greg Capullo è tornato a collaborare su Spawn con Todd McFarlane. Al compianto Chadwick Boseman è stata dedicata la cover del volume 311 di Spawn.