Spawn: Todd McFarlane anticipa un nuovo look per il personaggio

Il personaggio Spawn di Todd McFarlane ha ricevuto vari stravolgimenti nel corso della sua storia editoriale, passando dall'essere un cavaliere, un demone e un supereroe. Presto potremo ammirarlo in un look inedito.

In un'intervista al sito ComicBook.com, McFarlane ha dichiarato che la nuova versione di Spawn sarà un ibrido tra i precedenti elementi della serie, e per non spoilerare nulla, l'artista ha dichiarato che gli eventi dei numeri 300 e 301 saranno davvero differenti.

"Ci sarà un nuovo look, ma non voglio discostarmi troppo da quello a cui le persone sono abituate. Ci saranno alcune modifiche alla fine del numero 300 e all'inizio sembrerà un cambiamento drastico, ma servirà a introdurre i nuovi poteri. Non necessariamente questa nuova veste sarà presente anche nei prossimi mesi."

Nei recenti mesi Spawn ha potuto contare su una gamma di poteri straordinaria, e sarà curioso capire come al cambio di costume corrisponderà un cambio di abilità, e come eventualmente verrà contestualizzato rispetto ai poteri che già possiede:

"I nuovi poteri funzioneranno con qualsiasi costume indossato da Spawn. Volevo inventare una storia anche per coloro che sono familiari con il look classico del personaggio. Quello moderno, introdotto verso la fine di questa run, è un po' più nodoso e sgradevole, subendo trasformazioni al mantello e ai denti. Presto mostrerò un nuovo look che spero sarà apprezzato dalle persone."

McFarlane ha poi dichiarato che il personaggio sarà in grado di variare il suo aspetto molto spesso, in base alle esigenze della storia:

"Il personaggio sarà in grado, in base alle necessità della narrazione, di cambiare il suo look. Posso raccontare storie con un look più classico, quello moderno e quello nuovo. Possono essere tre storie differenti di tre artisti differenti se qualcuno di loro ci dovesse lavorare. A quel punto parlerei con lui dicendogli 'Hey, quale look di questi ti piace di più? Ok, in base a ciò faremo una storia che comprenderà determinate situazioni che potranno giustificare quel tipo di aspetto.' Non sono qui per reinventare nulla, ma saranno aggiunti elementi inediti al repertorio."

I cambiamenti in questione potremmo apprezzarli nel numero 301 di Spawn, per il quale McFarlane scriverà una storia inedita. Leggete le ultime sul film di Spawn, mentre il personaggio fa capolino nel roaster di Mortal Kombat 11.