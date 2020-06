Spawn: Todd McFarlane stuzzica i fan con un artwork del prossimo capitolo

L'attesa è stata piuttosto lunga, ma l'apprezzatissima epopea cartacea Spawn sembra proprio sia sul punto di tornare sul mercato, per la gioia dei milioni e milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Questo è infatti quello che si evince dalle parole di Todd McFarlane, che proprio in queste ultime ore ha fatto parlare di sé.

Andando più nello specifico, il fumettista ha annunciato che nel fine settimana appena passato il 307° numero di Spawn è stato ufficialmente inviato alla stampa, il che significa che nel giro di poche settimane tutti gli interessati potranno nuovamente entrare in contatto con una delle serie di fumetti più longeve e apprezzate dal pubblico. L'opera era stata infatti messa in pausa a marzo per colpa del Coronavirus, quando uscì il 306° numero della produzione, ma ora che la dura stretta sulla quarantena sta lentamente venendo meno, in molti sperano nel ritorno di una normale serializzazione della loro serie preferita.

In tal senso, Image Comics ha fatto sapere che l'uscita del 307° numero è attualmente fissata per il 24 giugno 2020. Per l'occasione, Todd McFarlane ha inoltre pubblicato sul suo profilo Twitter uno splendido artwork tratto proprio dal nuovo numero del fumetto, immagine che potete visionare a fondo news e a cui ha fatto seguito anche una piccola dichiarazione:

"Spawn andrà in stampa questa settimana!! Proprio così gente, siamo di nuovo in affari con il nostro fumetto!! Ecco una sbirciatina super veloce di una pagina del 307° numero di Spawn realizzata dal talentuoso @PhilipTanArt, atteso per il 24 giugno."

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che tempo addietro era stato reso noto da McFarlane il desiderio di realizzare una serie animata per Spawn. Inoltre, in queste ultime settimane abbiamo scoperto come mai non esistano Lego o Funk Pop a tema Spawn.