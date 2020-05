Spawn: Tood McFarlane è pronto a lanciare una nuova produzione animata

Nel corso di un'intervista da parte di Comicbook.com all'autore di Spawn, Todd McFarlane, quest'ultimo ha annunciato l'arrivo di una nuovo progetto animato sul personaggio. Di seguito trovate la traduzione delle dichiarazioni di McFarlane:

"In realtà anni fa abbiamo iniziato un secondo progetto, e ho ancora un sacco di lavoro da fare. Incluse le registrazioni vocali e tutto il resto. Quindi ho pronti circa 90 minuti di un nuovo show. L'unica cosa di cui mi devo ancora occupare è la cell animation, tutto il resto è stato già preparato.

Ovviamente dobbiamo inserire un po' di musica ed effetti sonori o qualcosa del genere - ma sì, è da molto tempo che ho pronto un nuovo progetto. Ho aspettato di annunciare il film solo per dire 'Ehi, buttiamo tutto all'aria al momento opportuno. Ma sì, prossimamente ci impegneremo a finire il lavoro d'animazione'".

Si tratta di un fulmine a ciel sereno su cui l'autore non si era mai pronunciato prima. Nelle sue dichiarazioni, Mcfarlane ha rivelato che il progetto avrà una durata di 90 minuti, per il resto non si è lasciato scappare ulteriori dettagli. L'autore, per chi non lo sapesse, è impegnato anche nella realizzazione di una pellicola live-action su Spawn.

Sarà a tutti gli effetti un reboot cinematografico, e soprattutto sarà vietato ai minori di 17 anni, una condizione imprescindibile per l'autore, intenzionato a trasporre il personaggio sul grande schermo senza sacrificarne alcuna sfumatura.

Todd McFarlane vorrebbe che il reboot di Spawn somigliasse ad Uncut Gems. Intanto, nel catalogo di HBO torna disponibile alla visione la serie animata di Spawn.