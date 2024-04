Dallo spazio torna Keroro! Un trailer avvincente presenta il nuovo anime sulla rana aliena

Sargento Keroro, con le sue stravaganti avventure sulla Terra, ha fatto appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo agli anime. Dopo più di 350 episodi, sembrava che la serie si fosse conclusa definitivamente, ma in occasione del 20° anniversario del franchise è stato annunciato un nuovissimo anime in arrivo.

Per ora, le informazioni su questo nuovo titolo sono poche, ma il primo trailer ufficiale della serie, disponibile all'interno di questa notizia, offre un'anteprima intrigante di ciò che ci aspetta. Keroro e i suoi amici sono pronti a fare ritorno sulla Terra con nuove avventure coinvolgenti e tutte da scoprire.

Con 33 tankobon pubblicati in Giappone, il manga di Sargento Keroro, pubblicato in Italia da Star Comics e con 32 volumi all'attuale, continua la sua corsa. Tuttavia, la sua relazione con il nuovo anime rimane un enigma: questo titolo sarà un adattamento dei fumetti oppure sarà un "ritorno alle origini", un remake della serie animata originale? Ci sono speranze che possa trattarsi di un sequel, ma nulla è certo.

Dopo 13 anni dalla conclusione dell'anime originale, questa nuova avventura è sicuramente una sorpresa gradita, anche se richiederà pazienza da parte dei fan mentre si attendono sviluppi futuri. La serie animata di Keroro si era conclusa dopo sette anni e mezzo dalla prima messa in onda, avvenuta il 3 aprile 2004 in Giappone e l'11 settembre 2006 in Italia.

