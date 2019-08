Special Crime Investigation Unit Special 7: pubblicato un nuovo trailer dell'anime

Nel corso di queste ultime ore, il sito ufficiale dedicato all'anime Keishichō Tokumu-bu Tokushu Kyōaku-han Taisaku-Shitsu Dai-Nana-ka -Tokunana- (Special Crime Investigation Unit Special 7, ha pubblicato un nuovo trailer dell'opera rilasciando inoltre varie informazioni su cast, staff e premiere, fissata per il 6 ottobre.

Andando più nel dettaglio, è stato reso noto che OLDCODEX si occuperà dell'opening-theme dell'anime, intitolata "Take On Fever" e ascoltare grazie al trailer recentemente pubblicato. Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori unitisi al cast attualmente al lavoro sull'opera:

Hiroaki Hirata nei panni di Warlock

Yoshitsugu Matsuoka nei panni del braccio destro di Warlock

Nobunaga Shimazaki nei panni di Black Pearl

Harume Kosaka (technical director di Sailor Moon) è stato posto come director dell'opera affiancato dalla chief director Takayuki Kuriyama (Angolmois: Record of Mongol Invasion). Yuichiro Higashide (Fate/Apocrypha) si sta invece occupando della sceneggiatura, Hiroya Iijima (Mazinger Z: Infinity) è al lavoro sull'adattamento del character design originale del manga - creato da Nanae Chrono (Peace Maker) -, Kazuo Takigawa (Tokko, Ayakashi) e lo chief director animation è Ryō Takahashi (Citrus, ACCA: 13-Territory Inspection Dept.) sta lavorando alla colonna sonora. Tra gli altri membri dello staff figurano:

Prop Design: Ryō Hirata

Art Director: Sayaka Kashiwamura

Assistant Art Director: Masaru Satō

Art Setting: Takayoshi Fukushima, Kio Edamatsu

Color Design: Chieko Hibi

Director of Photography: Takahiro Hondai

Editing: Takashi Sakurai

Music Production: Lantis

Sound Director: Yasunori Ebina

Sound Production: Ai Addiction

Qui di seguito potete invece leggere una breve sinossi dell'opera:

"Molto tempo fa i draghi governavano ogni angolo del mondo, abitato da elfi, nani, vampiri e umani. Nei giorni moderni, però, i draghi sono quasi estinti mentre quelli rimasti hanno scelto di vivere insieme agli uomini per confondersi tra di loro. A Tokyo regna la pace, ma un gruppo chiamato Nove provoca il caos cercando di ottenere i poteri dei draghi per poter cambiare il mondo a proprio piacimento. L‘Unità Tokuna dell’Ufficio del Dipartimento Affari speciali decide quindi di affrontarli. I suoi membri sono infatti individui con abilità che superano i comuni esseri umani, un gruppo tra cui figura anche la nuova recluta Seiji Nanatsuki. Il nuovo arrivato mostra subito di avere una mente brillante, anche se i suoi colleghi non si fanno problemi a farsi beffe di lui."

Misa Sazanami (Black Bard, Magia the Ninth) si sta occupando di scrivere un adattamento manga tratto dall'anime intitolato Tokunana File 0. Il manga ha debuttato nel numero di giugno della rivista Monthly Comic Gene di Kadokawa il 15 maggio e i suoi avvenimento si svolgono alcuni anni prima dell'anime. Inoltre, un altro adattamento manga verrà lanciato sulla rivista Monthly Comic Garden di Mag Garden, seppur ancora non siano state annunciate date precise per la pubblicazione.