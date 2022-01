Uno speciale cosplay di Gwenom da uno degli universi di Spider-Man

Ci sono personaggi storici tratti dai fumetti a marchio Marvel Comics che sono sempre sulla bocca e sotto gli occhi di tutti. Figure come Spider-Man, Capitan America, Thor, Iron Man e tanti altri sono ormai sempre visibili grazie anche alle trasposizioni cinematografiche che hanno portato tanto successo alle casse della casa editrice.

Ci sono però anche personaggi minori, alcuni anche freschissimi e di recente creazione, che si stanno ritagliando un certo seguito, e non per forza grazie agli adattamenti cinematografici. Chi è completamente fuori dai radar - almeno per il momento - dei cinema e delle serie TV è Gwen Stacy, o meglio una sua speciale variante che ha preso vita in un particolare universo di Spider-Man.

Non esiste infatti Spider-Man, bensì una Spider Gwen che ha ricevuto il potere dei ragni in un incidente simile a quello di Peter Parker. La ragno-donna è molto apprezzata, specie in una sua variante: Gwenom. Così come accaduto per la controparte maschile e originale, Gwen combatte contro un simbionte e arriva a diventare questa nuova guerriera ed eroina, con tutti i problemi che derivano dall'avere una creatura aliena a contatto col proprio corpo.

Gwenom in questo cosplay rivela il suo costume e alcune delle sue caratteristiche principali. Tyoliana ha riprodotto ottimamente il costume del personaggio e le sue caratteristiche principali. Questo ovviamente non è l'unico a tema Gwenom: ecco un cosplay della ragnetta di Hane Ame e la Gwenom di Dani Vinci.