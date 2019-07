Una speciale live su ONE PIECE sarà disponibile in streaming su Youtube - Aggiornata

Per celebrare lo ONE PIECE DAY oggi 22 luglio si terrà una live streaming su Youtube dove saranno toccati diversi temi con numerosi ospiti a impreziosire la trasmissione, in una lunga giornata dedicata all'opera di Eiichiro Oda.

L'evento andrà in onda sul canale ufficiale della Tokyo ONE PIECE Tower, e la trasmissione inizierà alle 15, per ospitare un talk show con diversi doppiatori dell'anime: Akemi Okamura (Nami), Katsuhey Yamaguchi (Usopp), Yuriko Yamaguchi (Robin), Toshio Furukawa (Ace). Lo show avrà una durata di 40 minuti.

Alle 17 invece verrà presentata la nuova colonna sonora dell'anime di ONE PIECE in anteprima assoluta. L'ospite sarà Hiroshi Kitadani che avrà uno spazio di circa 30 minuti.

Alle 19 si concluderà questo lungo streaming, che per finire in bellezza vedrà la partecipazione dell'editor di ONE PIECE, il quale terrà una discussione per 40 minuti. Ci aspettiamo dunque che vengano a galla delle curiosità o dei retroscena interessanti sulla serie, o magari delle anticipazioni sugli sviluppi narrativi della corrente saga di Wano.

Lo ONE PIECE Day è un evento molto sentito in Giappone, che ogni anno si prepara al meglio per imbastire uno show che celebri l'opera di Eiichiro Oda facendo divertire i suoi fan. Intanto l'anime ha mostrato il legame tra Ace e la terra di WanoKuni, presentata in questi primi tre episodi che hanno colpito positivamente gli appassionati per cura artistica e ritmo narrativo.

Se ve lo siete perso, dovete assolutamente dare uno sguardo al capitolo di ONE PIECE ridisegnato dal maestro Boichi, attualmente impegnato su Dr.Stone, che ha interpretato lo scontro tra Zoro e Mihawk in maniera magistrale grazie al suo straordinario talento.