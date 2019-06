In/Spectre: l'anime farà il suo debutto all'Anime Expo insieme a Fire Force e Vinland Saga

La stagione estiva è ormai alle porte e, con essa, il mercato dell'animazione giapponese sta per mutare radicalmente. Oltre alcune serie partite nella stagione primaverile come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che continueranno anche nei prossimi mesi, nel periodo più caldo dell'anno vedremo il debutto di In/Spectre, Fire Force e Vinland Saga.

All'Anime Expo 2019 potremo assaggiare una prima visione di queste tre nuove serie animate: Vinland Saga di WIT Studio, Fire Force tratto dal manga di Atsushi Okubo e la serie Kyokui Suiri, alias In/Spectre.

Le tre serie saranno al centro della convention e faranno il proprio debutto con il primo episodio proprio durante la manifestazione. In particolare, su Twitter, Ben Applegate di Kodansha si è detto entusiasta per l'arrivo su Crunchyroll di In/Spectre: "Kodansha anime debutterà nel weekend con: Vinland Saga, Fire Force, O Maidens in Your Savage Season, e pure In/Spectre?! Quest'anno a luglio non lasciamo scampo!"

"Crunchyroll è entusiasta di annunciarvi la sua ultima co-produzione, In/Spectre, che debutterà a gennaio 2020. La serie è adattata dalla light novel omonima scritta da Kyo Shirodaira e godrà di una sigla d'apertura scritta e interpretata da Uso to Chameleon". "Per celebrare l'annuncio, In/Spectre debutterà ufficialmente durante l'Anime Expo venerdì 5 luglio alle ore 16-17:30 con la doppiatrice Mamoru Miyano, che nella serie interpreterà uno dei protagonisti".

Crunchyroll vedrà nella sua scuderia di anime estivi anche la serie di Inagaki e Boichi Dr. Stone.