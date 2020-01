In/Spectre: disponibile il numero di episodi della serie animata

Il sito ufficiale della seria animata di Kyo Shirodaira e Chasiba Katase's - In/Spectre - ha comunicato l'uscita di quattro edizioni home video - sia Blu Ray che DVD - contenenti tre episodi ciascuno per un totale di 12 puntate.

Inoltre, ogni edizione presenterà al suo interno un opuscolo, insieme a un manga esclusivo realizzato Katase, e la prima uscita avrà al suo interno un CD con una storia completamente originale. La pubblicazione delle edizioni home video inizierà dal 25 Marzo, proseguendo a cadenza mensile.

La serie animata In/Spectre sarà trasmessa sull'emittente TV Asahi dall'11 Gennaio - a partire dall'una e trenta di notte, e continuerà su MBS e BS-NTV dal 14 Gennaio, sempre nella stessa fascia oraria. La serie sarà disponibile in streaming in Giappone su d Anime Store (Docoro Anime Store) e altri servizi per ora indefiniti. La nota piattaforma Crunchyroll ha partecipato alla co-produzione dell'anime.

La Kodansha sta pubblicando il manga in lingua inglese, e ha reso disponibile una breve sinossi:

"Quando era ancora solo una ragazza, Kotoko è stata rapita dagli Yokai. Questi spiriti la trasformarono in un potente intermediario tra lo spirito e il mondo umano, ma questo potere ebbe un prezzo: un occhio e una gamba. Ora, anni dopo, fa attenzione ai pericolosi Yokai mentre sviluppa sentimenti per un giovane di nome Kuro, che è anche speciale: un incidente con uno Yokai gli ha conferito dei poteri curativi. È sorpreso quando Kotoko gli chiede di unirsi per gestire il rinnegato Yokai, preservando la linea sottile tra realtà e soprannaturale."

La regia dell'anime è stata affidata a Keiji Gotoh (Kiddy Grade, Endride, Sengoku Collection) che sta dirigendo l'anime presso lo studio d'animazione Brains Base. Noboru Takagi, invece, si occupa della sceneggiatura, con Takatoshi Honda al lavoro sul design dei personaggi e nel ruolo di chief animation director.

Recentemente, è stato pubblicato il terzo appassionante promo dell'anime In/Spectre.