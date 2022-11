In/Spectre: fuochi d'artificio nel terzo trailer per la seconda stagione

Il nuovo thriller psicologico approdato su Crunchyroll a inizio 2020 lo abbiamo trattato nella sua interezza di dodici episodi nella recensione di In/Spectre. L'anime che narra la storia di Kotoko e Kuro aveva già fornito in primavera/estate 2022 novità sulla seconda stagione.

Materiale aggiuntivo è giunto nel giorno 15 novembre: il sito web ufficiale dell'anime televisivo del manga In/Spectre di Shirodaira e Katase ha pubblicato un terzo video promozionale per la seconda stagione dell'anime, visionabile dal riquadro in cima alla pagina della notizia.Il trailer si presenta cupissimo nei primi istanti mentre l'altra faccia del franchise risplende dopo il primo mezzo minuto. Tornano tanti personaggi che i fan del brand hanno imparato ad amare. Il breve assaggio si conclude con la magica visione di fuochi d'artificio che colorano un notturno cielo stellato.

Inoltre la promo presenta in anteprima la sigla di apertura dell'anime Yotogibanashi (Tale for a Vigil) di KanoeRana. Mentre nei titoli finali vi ricordano lo staff: Keiji Gotoh, del quale il lavoro è stato apprezzato già in Kiddy Grade, Endride, Sengoku Collection, è nuovamente il regista dell'anime di In/Spectre e Noboru Takagi, che ha lavorato in Durarara!!, Golden Kamuy, Kuroko's Basketball, torna sul campo come sceneggiatore.

La seconda stagione di In/Spectre era originariamente prevista per ottobre 2022 ma è stata posticipata a gennaio 2023. Infatti l'anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX l'8 gennaio, su BS NTV il 9 gennaio e su Animax il 14 gennaio. Voi cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Cambiando un po' genere, negli stessi giorni vi sarà il debutto in Giappone di My Life as Inukai-san's Dog