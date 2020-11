In/Spectre rinnovato per una seconda stagione, arriva l'annuncio di Crunchyroll

In/Spectre, l'anime di Brain's Base tratto dalla serie di romanzi di Kyo Shirodaira, è stato recentemente rinnovato per una seconda stagione. Crunchyroll Italia ha festeggiato l'evento pubblicando la key visual reperibile in calce ed un nuovo trailer, visibile in cima alla news con tanto di sottotitoli in italiano.

"Non mi aspettavo una seconda stagione dell'anime, dunque sono onestamente scioccato", ha dichiarato l'autore ai microfoni di Crunchyroll, "Stavo pensando, in realtà, che fosse ora di rivedere la signorina Iwanaga nella cascate Reichenbach, ma a quanto pare non dovrò fare altro che farmene presto una scorpacciata. Comunque, anche se è caduta in quelle cascate, probabilmente utilizzerà un kappa o altro per sopravvivere, per poi tornare felice e contenta. Continuerò a guardare la nostra saltellante e chiacchierona signorina Iwanaga nella serie animata".

Akari Kito, ventiseienne e doppiatrice della protagonista Kotoko Iwanaga, si è detta estremamente felice e emozionata di poter indossare nuovamente i panni della ragazza. L'attrice ha visto la sua carriera decollare negli ultimi due anni, dopo aver prestato la sua voce a Nezuko Kamado in Demon Slayer e a Tsukasa Tsukuyomi in Tonikawa: Fly Me to the Moon, ed ora ha nuovamente la possibilità di ricoprire un ruolo estremamente importante.

Casomai non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi dell'anime recita quanto segue: "La diciassettenne Kotoko si trova in una situazione particolare. Quando era piccola è stata rapita dagli spiriti chiamati yokai ed è tornata senza una gamba e un occhio. Ha da allora la capacità di comunicare con gli esseri dell'oltretomba, sia positivi che pericolosi. Kotoko è sola in questo mondo finché Kuro, il ragazzo per cui ha una cotta e che guarda da lontano, incontra uno yokai! Come se essere toccato dal sovrannaturale non fosse abbastanza, anche la vita del ragazzo è un disastro".

E voi cosa ne pensate? Avete seguito la prima stagione? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di In/Spectre.