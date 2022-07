In/Spectre: nuovo trailer per la seconda stagione del sorprendente thriller psicologico

In seguito alle prime, corpose, novità annunciate nel mese di marzo 2022, la seconda stagione dell’anime In/Spectre finalmente si è mostrata in un nuovo trailer. Nel corso dell'Anime Expo2022 stato infatti diffuso il terzo video promozionale ufficiale della serie, che ha preannunciato alcune importanti novità, vediamole insieme.

Il trailer in questione presenta per la prima volta alcuni dei nuovi personaggi della serie, introducendo anche i rispettivi doppiatori, tra cui Makoto Furukawa e Aoi Yuki che si uniranno al cast prestando le loro voci a Masayuki Muroi e Yuki-Onna. Come era stato già confermato in precedenza, lo staff non è stato in grado di sostenere i ritmi produttivi e quindi di rispettare il periodo d’uscita stabilito inizialmente, ovvero ottobre 2022, e quindi i fan della serie potranno continuare a seguire il thriller sovrannaturale nato dalla mente di Kyo Shirodaira e illustrato da Hiro Kiyohara e da Chasiba Katase da gennaio 2023.

Ad occuparsi della distribuzione a livello mondiale sarà la stessa Crunchyroll, che ha condiviso anche il trailer con sottotitoli in inglese che trovate in cima alla notizia. Fateci sapere cosa ne pensate delle nuove sequenze mostrate lasciando un commento qui sotto. Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di In/Spectre.