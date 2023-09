Si spegne Buichi Terasawa: l'autore di Cobra ci lascia all'età di 68 anni

Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia che getta la community nello sconforto. Apprendiamo purtroppo che l'autore Buichi Terasawa si è spento lasciando un grande vuoto nel cuore del fandom. Il maestro, creatore della serie Cobra, è morto all'età di 68 anni. Il suo ricordo resterà per sempre impresso nelle sue opere e nel cuore di noi fan.

Attraverso il sito "Terasawa Production Co., Ltd." è stato reso noto il decesso del sensei Terasawa. Celebre per i suoi Cobra e Goku Midnight Eye, il mangaka si è spento l'8 settembre 2023, ma la notizia è stata diffusa solamente nelle ultime ore. La causa del decesso è un infarto miocardico.

Classe 1955 e originario dell'Hokkaido, nel corso della sua carriera è riuscito a scalare rapidamente la vetta del successo. Trasferitosi a Tokyo nel 1976, divenne uno degli allievi della leggenda del manga giapponese Osamu Tezuka. Durante quel periodo ottenne il Tezuka Award illustrando Mother Earth, Turn Green Again. L'anno successivo, nel 1977, cominciò a lavorare per Weekly Shonen Jump, una tra le più famose riviste di manga. Terasawa fu una delle fonti d'ispirazione di Kentaro Miura di Berserk.

Negli anni '80 fu uno dei primi a vedere nel PC uno strumento creativo per disegnare manga. Grazie ai progressi nella tecnologia, nel 1992 diede vita a TAKERU, la prima serie a fumetti in computer grafica al mondo. Nel 1988 gli venne tuttavia diagnosticato un tumore maligno al cervello a causa del quale la parte sinistra del corpo subì una paralisi. Nel 2020 riuscì comunque a pubblicare un nuovo capitolo del suo Cobra. Il Film di Cobra è disponibile in DVD con Yamato Video.