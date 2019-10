Si spegne Hideo Azuma, il creatore di C'era una volta... Pollon

Tutti abbiamo riso da bambini insieme a C'era una volta... Pollon, anime con la piccola protagonista combinaguai che è andata in onda più volte su Italia 1. La possibilità di ridere con le sue avventure strampalate ci è stata data da Hideo Azuma che negli anni '70 produsse il manga. Purtroppo, Hideo Azuma ci ha lasciato nei giorni scorsi.

La notizia arriva oggi 21 ottobre ed è stata confermata anche dall'account Twitter dell'autore. Hideo Azuma si spegne a 69 anni dopo aver lottato con un cancro all'esofago. Il decesso è avvenuto il 13 ottobre, ma è stato tenuto segreto fino ad ora per permettere a familiari e amici intimi di tenere un funerale privato. Nel prossimo periodo è prevista una cerimonia pubblica per permettere a tutti di dare l'ultimo omaggio al mangaka.

Una vita prolifica quella dell'autore, con C'era una volta... Pollon che è sicuramente uno dei suoi progetti più famosi e vanta diverse collaborazioni con la rivista Weekly Shonen Champion. Altre opere sono Nanako SOS, Futari no Gonin, Yakesuko Tenshi e Fujori Nikki, con quest'ultimo che vinse il premio Seiun nel 1989. Tuttavia non sono mancati momenti cupi, essendo caduto nell'alcolismo e aver tentato il suicidio tra la seconda metà degli anni '80 e gli anni '90. Ha anche vissuto da senzatetto e, dopo la riabilitazione, è riuscito a riprendere in mano la sua vita e creare il manga "Il Diario della mia scomparsa", che gli valse numerosi premi.